Оценки Ваната и Цыганкова в игре против Барселоны

В понедельник, 16 февраля, Жирона принимала Барселону в рамках 24-го тура Ла Лига.

В стартовом составе Жироны вышли два украинца - Владислав Ванат и Виктор Цыганков, они отыграли 73 и 90 минут соответственно.

Форвард Жирона за это время сумел отдать одну голевую передачу, выполнил два ключевых паса, а также показал 63% точных передач. За это Ванат получил оценки 7,5 и 7,2 от статистических порталов SofaScore и WhoScored.

Его партнёр по команде и сборной, в свою очередь, дважды пробил по воротам Барселона, заработал на себе фол и продемонстрировал 79% точности передач, за что получил 7,0 от SofaScore и 6,9 балла от WhoScored.

