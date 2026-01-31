Стефен Карри получил повреждение

Снова испытывает дискомфорт в колене.

Стефен Карри не смог доиграть матч против Детройта из-за боли в правом колене.

Как сообщает ESPN, под конец третьей четверти лидер Голден Стейт почувствовал дискомфорт в правом колене и после разговора с медицинским штабом отправился в раздевалку, так и не вернувшись на паркет.

Отмечается, что ранее Карри был внесён в отчёт Уорриорз о травмированных игроках из-за дискомфорта в правом колене.

В матче против Пистонс Стефен набрал 23 очка за 25 минут. Всего за сезон баскетболист в среднем набирает 27,3 очка при 46,8% точности с игры и 39% с трёхочковой дистанции.

С каким счётом закончился матч Голден Стейт против Детройта, вы можете узнать на нашем сайте.

