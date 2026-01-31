НБА: Лейкерс разгромили Вашингтон, Денвер обыграл Клипперс
В ночь на субботу, 31 января, прошел очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого были сыграны девять матчей.
Результаты матчей НБА за 31 января
Вашингтон – Лейкерс – 111:142 (27:41, 21:36, 36:31, 27:34)
Вашингтон: Сарр (16), Кэррингтон (15 + 6 передач + 5 потерь), Джордж (15 + 6 передач), Шемпени (9), Кулибали (7) – старт; Бренем (17), Райли (13), Гилл (9 + 10 подборов), Воткинс (8), Купер (2).
Лейкерс: Дончич (37 + 11 подборов + 13 передач + 5 потерь), Эйтон (28 + 13 подборов), Джеймс (20 + 6 передач), Смарт (3), Ларевия (3) – старт; Хатимура (11), Хейс (10), Вандербилт (8), Винсент (6), Джеймс-младший (4), Кнехт (4), Тимми (4), Клебер (4).
Бостон – Сакраменто – 112:93 (40:25, 32:21, 17:20, 23:27)
Бостон: Притчард (29 + 8 передач), Шаерман (16), Хаузер (10), Кета (10 + 15 подборов), Вайт (7 + 9 передач) – старт; Саймонс (16), Гарза (11 + 8 подборов), Уолш (5), Майнотт (3), Буше (3), Гонсалес (2).
Сакраменто: Лавин (17), Рейно (14 + 14 подборов), Дерозан (6), Шредер (4), Ачиува (2) – старт; Клиффорд (15), Монк (12), Кардуэлл (8 + 8 подборов), Эллис (6), Картер (5), Стивенс (2), Плауден (2).
Нью-Йорк – Портленд – 127:97 (37:22, 22:27, 28:20, 40:28)
Нью-Йорк: Брансон (26), Ануноби (24), Харт (20), Таунс (14 + 20 подборов), Бриджес (10) – старт; Коллек (13), Диавара (10), Джонс (3), Шемет (3), Хукпорти (2), Робинсон (2 + 7 подборов), Ябуселе (0).
Портленд: Шарп (26), Авдия (11), Клинган (7), Холидей (5), Камара (0) – старт; Грант (15), Сиссоко (15), Лав (12), Р. Уильямс (4 + 11 подборов), Кук (2), Рупер (0), Ян Ханьсен (0).
Новый Орлеан – Мемфис – 114:106 (28:32, 30:29, 35:15, 21:30)
Новый Орлеан: Бэй (22 + 8 подборов), Квин (22 + 9 подборов + 7 передач + 5 потерь), Уильямсон (21 + 7 подборов), Джонс (16), Мерфи (8) – старт; Альварадо (11), Фирс (6), Маткович (5), Пиви (3), Мисси (0).
Мемфис: Спенсер (16), Джарен Джексон (16 + 9 подборов + 6 перехватов), Кауард (13 + 5 потерь), Лэндейл (12 + 8 подборов), Веллс (10) – старт; В. Уильямс (13 + 5 потерь), Колдуэлл-Поуп (11), Кончар (9), Джексон (4 + 8 подборов), Проспер (2).
Орландо – Торонто – 130:120 (29:28, 21:29, 36:42, 44:21)
Орландо: Бейн (32), Блэк (25 + 6 передач), Картер (23 + 7 подборов), Банкеро (20 + 9 подборов + 6 передач), Саггс (14 + 10 передач) – старт; Силва (8), Айзек (4), Джонс (3), М. Вагнер (1), Пенда (0).
Торонто: Ингрем (35), Барнс (19 + 8 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Барретт (16), Квикли (13 + 7 подборов + 6 передач), Мюррей-Бойлс (12 + 5 потерь) – старт; Уолтер (13), Мамукелашвили (8), Шед (4), Дик (0), Агбаджи (0).
Денвер – Клипперс – 122:109 (35:27, 24:23, 33:30, 30:29)
Денвер: Йокич (31 + 12 подборов), Уотсон (21), Дж. Мюррей (20 + 9 передач), Джонс (4), Пикетт (0) – старт; Хардвей (22), Валанчюнас (11), Б. Браун (6), Стротер (3), Холмс (2), Ннаджи (2), Тайсон (0).
Клипперс: Харден (25 + 9 передач), Леонард (21 + 6 передач), Коллинз (18), Зубац (13 + 7 подборов), Данн (5) – старт; Сендерс (8), Миллер (7), Батюм (6), Браун (3), Кристи (3), Б. Лопес (0), Нидерхойзер (0).
Финикс – Кливленд – 126:113 (26:25, 26:22, 45:32, 29:34)
Финикс: Брукс (27), Гиллеспи (16), Аллен (13), О’Нил (12), Уильямс (10 + 7 подборов) – старт; Гудвин (17), Грин (11), Буэй (7), Флемминг (5), Ливерс (4), Игодаро (4), Малуач (2), Хейс-Дэвис (0), Данн (0).
Кливленд: Митчелл (16 + 6 передач + 8 потерь), Тайсон (16), Аллен (12 + 7 подборов), Мэррилл (10), Вэйд (3) – старт; Хантер (17), Томлин (14), Нэнс (9), Брайант (9 + 6 передач), Проктор (4), Болл (3).
Юта – Бруклин – 99:109 (26:27, 26:27, 29:29, 18:26)
Юта: Джордж (26 + 7 передач), Филипповски (14 + 12 подборов), Бейли (12), Уильямс (6), Михайлюк (3) – старт; Сенсабо (18), Коллиер (10 + 7 передач), Хендрикс (7), Андерсон (2), Клейтон (1).
Бруклин: Демин (25 + 10 подборов), Вольф (14), Траоре (7 + 6 передач), Мэнн (7), Клекстон (6 + 9 подборов) – старт; Томас (21), Шарп (16 + 9 подборов), Уилсон (9), Сараф (2), Павелл (2).
Голден Стейт – Детройт – 124:131 (37:45, 27:32, 31:31, 29:23)
Голден Стейт: Карри (23), Др. Грин (15 + 7 подборов + 7 передач), Хорфорд (13 + 7 подборов), Подземские (11 + 8 подборов + 8 передач), Муди (11) – старт; Мелтон (18), Сантос (16), Хилд (10), Пост (6), Спенсер (1), Ричард (0).
Детройт: Каннингем (29 + 11 передач), Дюрен (21 + 13 подборов), Д. Робинсон (15), Харрис (15 + 8 подборов), Томпсон (7 + 8 подборов + 6 перехватов) – старт; Стюарт (14), Дженкинс (12), Айви (9), Холланд (6), Грин (3).
