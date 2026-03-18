Барселона уничтожила Ньюкасл в ответном матче

В среду, 18 марта, Барселона принимала дома Ньюкасл в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч команды сыграли вничью 1:1.

Каталонцы сделали первый шаг для прохода дальше уже на шестой минуте - Рафинья открыл счет. Однако через 10 минут Эланга сравнял счет.

Сразу же Берналь снова вывел Барселону вперед, но Эланга смог снова сравнять счет. Итогом первого тайма стал гол Ямаля с пенальти уже в компенсированное время.

Второй же тайм стал полной неожиданностью после перестрелки в первом. Снова каталонцам хватило шести минут для гола, а затем, вместо ответа "сорок" Левандовски отметился дублем.

А на 72-й минуте Рафинья оформил дубль и оформил полный разгром Ньюкасла.

Барселона - Ньюкасл 7:2

Голы: Рафинья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль (пенальти), 45+7, Фермин, 51, Левандовски, 56, 61 - Эланга, 15, 28

