iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона уничтожила Ньюкасл в ответном матче

Каталонцы устроили шоу на Камп Ноу.
Сегодня, 21:45       Автор: Андрей Безуглый
Барселона / Getty Images

В среду, 18 марта, Барселона принимала дома Ньюкасл в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч команды сыграли вничью 1:1.

Каталонцы сделали первый шаг для прохода дальше уже на шестой минуте - Рафинья открыл счет. Однако через 10 минут Эланга сравнял счет.

Сразу же Берналь снова вывел Барселону вперед, но Эланга смог снова сравнять счет. Итогом первого тайма стал гол Ямаля с пенальти уже в компенсированное время.

Второй же тайм стал полной неожиданностью после перестрелки в первом. Снова каталонцам хватило шести минут для гола, а затем, вместо ответа "сорок" Левандовски отметился дублем.

А на 72-й минуте Рафинья оформил дубль и оформил полный разгром Ньюкасла.

Барселона - Ньюкасл 7:2
Голы: Рафинья, 6, 72, Берналь, 18, Ямаль (пенальти), 45+7, Фермин, 51, Левандовски, 56, 61 - Эланга, 15, 28

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ньюкасл

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Норвегия и Швеция победами в смешанных эстафетах закрыли восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция смешанной эстафеты в Отепяя
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: второй день ответных матчей Лиги чемпионов
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров

Последние новости

Формула 123:07
Хэмилтон попал в легендарную компанию после Гран-при Китая
Игровые22:55
Украина уступила Словакии в квалификации ЧМ-2027 по гандболу
Лига конференций22:33
"Важная игра против чемпиона": Туран прокомментировал предстоящий матч против Леха
ЧМ-202621:58
Ребров заменил травмированного Таловерова в сборной Украины
Лига Чемпионов21:45
Барселона уничтожила Ньюкасл в ответном матче
Европа21:32
Зубков отметился ассистом на победный гол в матче чемпионата Турции
Лига Чемпионов21:22
Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
Биатлон20:58
Украина выставит шесть биатлонисток на последний в сезоне спринт Кубка мира
Формула 120:33
Астон Мартин срочно ищет нового руководителя команды
Украина20:20
УПЛ: Полесье победой над Кудривкой открыло 21-й тур чемпионата
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK