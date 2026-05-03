Фергюсона госпитализировали перед матчем Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Сэр Алекс Фергюсон оказался в больнице.

Легендарный шотландец приехал на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Однако не дождался стартового свистка.

84-летний экс-специалист почувствовал себя плохо перед стартом матча, и был доставлен на скорой в ближайшую больницу.

BBC утверждает, что это была мера предосторожности, и здоровью сэра Алекса ничего не угрожает.

