Фергюсона госпитализировали перед матчем Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Здоровью легендарного шотландца ничего не угрожает.
Сегодня, 18:12       Автор: Андрей Безуглый
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images

Сэр Алекс Фергюсон оказался в больнице.

Легендарный шотландец приехал на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль. Однако не дождался стартового свистка.

84-летний экс-специалист почувствовал себя плохо перед стартом матча, и был доставлен на скорой в ближайшую больницу.

BBC утверждает, что это была мера предосторожности, и здоровью сэра Алекса ничего не угрожает.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сэр Алекс Фергюсон

