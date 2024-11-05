iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аморим: Если Спортинг обыграет Манчестер Сити, люди подумают, что я новый сэр Алекс Фергюсон

Будущий тренер Манчестер Юнайтед рассказал о влиянии результата на ожидания фанатов.
Сегодня, 16:18
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

В матче пятого тура основной части Лиги чемпионов Спортинг сыграет с Манчестер Сити.

Главный тренер португальского клуба Рубен Аморим вскоре станет тренером Манчестер Юнайтед.

И он считает, что результат этого поединка повлияет на настрой людей перед его началом карьеры на Олд Траффорд.

"Выводы, которые люди сделают из этого матча, для меня не важны. Если результат будет отрицательным, то ожидания упадут. Если же мы выиграем, люди подумают, что пришел новый сэр Алекс Фергюсон, и, очевидно, мне будет трудно оправдать эти ожидания", - цитирует Аморима ESPN.

"Меня не интересуют выводы, которые сделают люди, мне важно выиграть матч и начать новую жизнь в Манчестере. У нас может быть одна ситуация или другая, это может повысить ожидания. Я не знаю, что для меня лучше".

Ранее Рубен Аморим рассказал о том, что он хотел продолжить свою тренерскую карьеру только в Манчестер Юнайтед.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Манчестер Сити сэр Алекс Фергюсон Спортинг Лиссабон Рубен Аморим

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед готов выкупить у Барселоны "лишнего" игрока Манчестер Юнайтед готов выкупить у Барселоны "лишнего" игрока
Аморим: Манчестер Юнайтед - клуб, который мне нужен, я не хотел ничего другого Аморим: Манчестер Юнайтед - клуб, который мне нужен, я не хотел ничего другого
Экс-руководитель Формулы-1: Выступление Ферстаппена в Бразилии можно сравнить с победами Сенны и Шумахера Экс-руководитель Формулы-1: Выступление Ферстаппена в Бразилии можно сравнить с победами Сенны и Шумахера
Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера
Помочь журналистам

Видео

Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча
Барселона унизила Реал на Сантьяго Бернабеу: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк проводит 25-ю неделю в топ-20, Свитолина опустилась
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку, украинцы вне топ-300, новая вторая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа18:57
Руководство Ромы определилось с будущим нынешнего тренера
Европа18:32
Лидер Арсенала пропустит важный матч Лиги чемпионов
Европа18:30
Манчестер Юнайтед готов выкупить у Барселоны "лишнего" игрока
Европа17:59
Матч Динамо в Лиге Европы обслужит арбитр, который не пересекался с украинскими командами на взрослом уровне
Европа17:50
Новичок Баварии перенес повторную операцию
Европа17:23
Барселона хочет осуществить трансфер звезды Ливерпуля
Формула 117:19
Хэмилтон не покинет Мерседес досрочно - Sky Sports
Теннис17:12
Итоговый турнир-2024 (WTA): Крейчикова легко обыграла Пегулу, Швентек сыграет с Гауфф
Европа16:58
Реал выставил на аукцион часть истории Сантьяго Бернабеу, которой пользовались Роналду, Зидан и Рауль
Европа16:18
Аморим: Если Спортинг обыграет Манчестер Сити, люди подумают, что я новый сэр Алекс Фергюсон
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK