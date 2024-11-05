Аморим: Если Спортинг обыграет Манчестер Сити, люди подумают, что я новый сэр Алекс Фергюсон

В матче пятого тура основной части Лиги чемпионов Спортинг сыграет с Манчестер Сити.

Главный тренер португальского клуба Рубен Аморим вскоре станет тренером Манчестер Юнайтед.

И он считает, что результат этого поединка повлияет на настрой людей перед его началом карьеры на Олд Траффорд.

"Выводы, которые люди сделают из этого матча, для меня не важны. Если результат будет отрицательным, то ожидания упадут. Если же мы выиграем, люди подумают, что пришел новый сэр Алекс Фергюсон, и, очевидно, мне будет трудно оправдать эти ожидания", - цитирует Аморима ESPN.

"Меня не интересуют выводы, которые сделают люди, мне важно выиграть матч и начать новую жизнь в Манчестере. У нас может быть одна ситуация или другая, это может повысить ожидания. Я не знаю, что для меня лучше".

Ранее Рубен Аморим рассказал о том, что он хотел продолжить свою тренерскую карьеру только в Манчестер Юнайтед.

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