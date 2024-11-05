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Аморим: Манчестер Юнайтед - клуб, который мне нужен, я не хотел ничего другого

Португалец полностью уверен в своем выборе.
Сегодня, 13:56
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Совсем скоро главный тренер Спортинга Рубен Аморим возглавит Манчестер Юнайтед.

Но ранее его связывали с потенциальным переходом в Манчестер Сити, куда следующим летом отправится спортивный директор "львов" Угу Виана.

Аморим признался, что работа на Этихаде всплывала в его голове, но он нисколько не сомневается в своем выборе.

"Это то, что приходит в голову, но у меня никогда не было сомнений. Мое решение уже принято, и это тот клуб, в котором я хочу работать. Именно там я хочу продолжить свою карьеру тренера".

"Я думал об этом, но я выбрал клуб, который мне нужен, и не хотел ничего другого. Я хотел Манчестер Юнайтед, и это то, что я сделал", - цитирует португальца ESPN.

Напомним, что во вторник, 5 ноября, Спортинг сыграет с Манчестер Сити в рамках Лиги чемпионов. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Спортинг Лиссабон Рубен Аморим

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