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Сер Алекс Фергюсон пропустить матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд

Клуб заявил, что у легенды свои дела.
Сегодня, 16:23
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images
Сэр Алекс Фергюсон / Getty Images

Сэр Алекс Фергюсон не будет присутствовать на матче Манчестер Юнайтед - Брентфорд, пишет MEN.

Поединок, который состоится 19 октября, станет первым после того, как INEOS разорвала контракт сэра Алекса с клубом и запретила ему и другим легендам клуба посещать раздевалку.

Очевидно, многие посчитали это своеобразным протестом со стороны шотландца, однако клуб заявил, что Фергюсона пригласили на семейный праздник.

Мало кто из фанатов поверил словам клуба, а потому отсутствие легенды на трибунах стало сильным ударом по тен Хагу в глазах прессы и фанатов.

Поединок между Манчестер Юнайтед и Брентфордом стартует в 17:00 по киевскому времени.

Ранее также Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав Эвертона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед сэр Алекс Фергюсон

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