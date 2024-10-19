Сер Алекс Фергюсон пропустить матч Манчестер Юнайтед - Брентфорд
Сэр Алекс Фергюсон не будет присутствовать на матче Манчестер Юнайтед - Брентфорд, пишет MEN.
Поединок, который состоится 19 октября, станет первым после того, как INEOS разорвала контракт сэра Алекса с клубом и запретила ему и другим легендам клуба посещать раздевалку.
Очевидно, многие посчитали это своеобразным протестом со стороны шотландца, однако клуб заявил, что Фергюсона пригласили на семейный праздник.
Мало кто из фанатов поверил словам клуба, а потому отсутствие легенды на трибунах стало сильным ударом по тен Хагу в глазах прессы и фанатов.
Поединок между Манчестер Юнайтед и Брентфордом стартует в 17:00 по киевскому времени.
Ранее также Виталий Миколенко вернулся в стартовый состав Эвертона.
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