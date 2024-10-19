Миколенко потрапив до стартового складу Евертона
Защитник выйдет на матч против Ипсвича.
Защитник Эвертона Виталий Миколенко вернулся после травмы.
Сегодня, 19 октября, "ириски" сыграют против Ипсвича, и украинец сразу попал в стартовый состав.
Напомним, что Виталия были проблемы с икроножной мышцей, потому он пропустил два тура АПЛ, а также два поединка сборной Украины.
В последний раз Миколенко выходил на поле в конце сентября в победном матче против Кристал Пэлас.
Матч Ипсвич - Эвертон должен начаться в 17:00 по киевскому времени.
Ранее также стало известно, что лидер Манчестер Сити восстановился после травмы.
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