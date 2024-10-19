iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезда Манчестер Сити восстановился от травмы – он пропустил почти месяц

Кевин Де Брюйне провел полноценную тренировку.
Сегодня, 11:15
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне близок к возвращению на футбольное поле.

Пресс-служба команды сообщила, что бельгиец восстановился от травмы и приступил к полноценным тренировкам.

Читай также: Тренер Жироны назвал главную проблему Цыганкова

Последний раз Кевин принимал участие в матче еще в сентябре. В поединке Лиги чемпионов против Интера он получил травму паха.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел семь матчей за Манчестер Сити, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

В воскресенье, 20 октября, Манчестер Сити сыграет против Вулверхэмптона.

Ранее Артета высказался о готовности Зинченко к следующему матчу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Проект нового стадиона Манчестер Юнайтед оценивают в огромную сумму Проект нового стадиона Манчестер Юнайтед оценивают в огромную сумму
Обидчик украинца назвал победителя реванша Усик – Фьюри Обидчик украинца назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Варан получил должность в своем последнем клубе Варан получил должность в своем последнем клубе
"Историческое достижение": бывший чемпион мира предсказал судьбу Джошуа "Историческое достижение": бывший чемпион мира предсказал судьбу Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября
Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вылетела из ТОП-100, падения Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа13:59
Проект нового стадиона Манчестер Юнайтед оценивают в огромную сумму
Бокс13:50
Обидчик украинца назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Европа13:22
Варан получил должность в своем последнем клубе
Бокс13:19
"Историческое достижение": бывший чемпион мира предсказал судьбу Джошуа
Формула 112:55
Магнуссен: Не удивлен высокими позициями Хаас на спринте
Украина12:55
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут столичное дерби в УПЛ
Другие страны12:35
Суарес готов продлить контракт с Интер Майами
Украина12:35
Дебютант сборной Украины сделал патриотическую татуировку в честь первого матча
Европа12:05
Гвардиола намекнул на свой уход из Манчестер Сити
Европа11:40
Эндрик определился со своим будущим в Реале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK