Звезда Манчестер Сити восстановился от травмы – он пропустил почти месяц

Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне близок к возвращению на футбольное поле.

Пресс-служба команды сообщила, что бельгиец восстановился от травмы и приступил к полноценным тренировкам.

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Последний раз Кевин принимал участие в матче еще в сентябре. В поединке Лиги чемпионов против Интера он получил травму паха.

В нынешнем сезоне Де Брюйне провел семь матчей за Манчестер Сити, в которых забил три гола и сделал одну голевую передачу.

В воскресенье, 20 октября, Манчестер Сити сыграет против Вулверхэмптона.

Ранее Артета высказался о готовности Зинченко к следующему матчу.

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