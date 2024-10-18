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Артета высказался о готовности Зинченко к следующему матчу

Наставник Арсенала рассказал, что Александр близок к возвращению на поле.
Сегодня, 19:37
Микель Артета и Александр Зинченко / Getty Images
Микель Артета и Александр Зинченко / Getty Images

Наставник лондонского Арсенала Микель Артета поделился кадровыми новостями накануне матча против Борнмута.

По словам специалиста, Александр Зинченко вместе с рядом других игроков близок к возвращению на поле.

"Бен Уайт, Юриен Тимбер, Александр Зинченко - все трое близки к возвращению на поле. Сегодня нам нужно посмотреть на тренировке, но очевидно, что в плане ротации мы стали сильнее, особенно на правом фланге.

Надеюсь, сегодня у нас будут позитивные новости, и некоторые игроки будут полностью готовы вернуться на поле уже завтра", - цитирует слова Микеля Артеты официальный сайт Арсенала.

Напомним, ранее сообщалось, что Виталий Миколенко близок к восстановлению после травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Александр Зинченко

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