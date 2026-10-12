Арсенал потерял сразу двух игроков перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер Арсенала Микель Артета сообщил о травмах двух футболистов команды накануне матча с Лиллем.

Повреждения получили защитник Пьеро Инкапье и полузащитник Мартин Субименди. Оба игрока травмировались в субботу, 10 октября.

"Такого не случалось за семь лет, что я здесь. Это могло произойти на тренировке на следующий день. Теперь это случилось, и, надеюсь, больше не повторится. Но что тут поделаешь?" — заявил испанский специалист.

По словам тренера, травмы были получены во время дополнительного занятия для футболистов, которые не получили достаточно игрового времени в матче с Лидсом.

Наставник канониров объяснил необходимость таких занятий тем, что резервисты должны поддерживать игровую форму и быть готовыми выйти на поле в любой момент.

"Если они не тренируются, то не получают травм. Но тогда, когда вы просите их сыграть, у них нет игрового ритма и они не могут повлиять на ход матча", — пояснил Артета.

По его словам, повреждение Инкапье выглядит более серьезным. Окончательные сроки восстановления станут известны после дополнительных обследований.

К слову, стало известно, что Реал намерен продлить контракт с Куртуа.

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