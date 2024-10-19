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Тренер Жироны назвал главную проблему Цыганкова

Мичел поделился мнением по поводу травм украинца.
Сегодня, 09:05
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Главный тренер Жироны Мичел высказался по поводу Виктора Цыганкова.

По словам специалиста, причина травм украинского полузащитника в том, что ему тяжело играть много игр подряд.

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"Я всегда говорил, что волнуюсь за таких игроков, как Давид Лопес, Солис, Янхель Эррера и Цыганков, потому что их карьеры показывают, что им тяжело играть каждые 3 дня.

У нас есть другие надежные игроки, такие как Блинд или Порту, но у нас были травмы, которых мы не ожидали. Возможно, сказывается, что они играют в 3-х турнирах, если учитывать матчи сборных.

Мы работаем над тем, чтобы этого не происходило. Следим за игровым временем, проводим ротацию. Давид сейчас в порядке, Янхель тоже. Я волнуюсь за Цыганкова, у которого был отличный период", - приводит слова тренера AS.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел восемь матчей за Жирону во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.

Ранее Жирона сообщила сроки восстановления Цыганкова от травмы.

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