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Атлетико хотел подписать Лунина до того, как он продлил контракт с Реалом - источник

"Матрасники" видели в Андрее замену Яну Облаку.
Сегодня, 16:53
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Карьера Андрея Лунина могла пойти по неожиданному пути этим летом.

Как сообщает издание El Gol Digital, украинский голкипер мог усилить мадридский Атлетико.

"Матрасники" рассматривали подписание Андрея на замену Яну Облаку по завершению этого сезона, поскольку, у Лунина заканчивался бы контракт с Реалом.

Однако, вратарь сборной Украины и "сливочных" принял решение продлить контракт со своим нынешним клубом, что заставляет другой мадридский клуб искать ему альтернативы.

Издание также отмечает, что после этого сезона вышеупомянутый Облак, вероятнее всего, покинет клуб следующим летом и перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда сборной Испании похвалил Лунина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико реал Андрей Лунин

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