"Дает гарантию и стабильность": легенда сборной Испании расхвалил Лунина

Бывший голкипер сборной Испании Сантьяго Каньисарес поделился мнением по поводу вратарей Реала – бельгийца Тибо Куртуа и украинца Андрея Лунина.

По словам именитого спортсмена, бельгиец является лучшим на своей позиции, а украинец имеет качества, которые позволяет быть ему в команде.

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"Куртуа является номером 1. Это Месси или Криштиану Роналду среди вратарей. Он, безусловно, первый везде, в любом месте и в любой ситуации.

Играть без Куртуа хуже, чем играть с Куртуа – это очевидно, независимо от качества его замены. В то же время, Лунин всегда дает гарантию и стабильность в воротах, но Куртуа дает то, что не дает ни один вратарь", - приводит слова испанца Relevo.

В текущем сезоне Лунин провел два матча за Реал, в которых пропустил один гол.

Отметим, что Лунин рискует пропустить матч с Сельтой из-за новых проблем.

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