Лунин рискует пропустить матч с Сельтой из-за новых проблем
Украинец имеет повреждение перед поединком Ла Лиги.
В субботу, 19 октября, Реал на выезде сыграет с Сельтой в рамках чемпионата Испании.
Как сообщает Relevo, украинский голкипер Андрей Лунин работает над тем, чтобы восстановиться к поединку - у него небольшой ушиб.
Отмечается, что Мбаппе, Винисиус и Куртуа будут готовы к матчу.
Напомним, что Лунин не поехал в расположение сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций из-за болезни.
Ранее сообщалось, что Андрей стал гостем нового украинского ресторана в Мадриде.
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