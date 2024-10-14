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Лунин рискует пропустить матч с Сельтой из-за новых проблем

Украинец имеет повреждение перед поединком Ла Лиги.
Сегодня, 12:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В субботу, 19 октября, Реал на выезде сыграет с Сельтой в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает Relevo, украинский голкипер Андрей Лунин работает над тем, чтобы восстановиться к поединку - у него небольшой ушиб.

Отмечается, что Мбаппе, Винисиус и Куртуа будут готовы к матчу.

Напомним, что Лунин не поехал в расположение сборной Украины на октябрьские матчи Лиги наций из-за болезни.

Ранее сообщалось, что Андрей стал гостем нового украинского ресторана в Мадриде.

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