Лунин стал гостем нового украинского ресторана в Мадриде
Голкипер Реала посетил открытие заведения.
Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин с женой Анастасией посетили новый ресторан украинской кухни в столице Испании.
Пока украинский вратарь не может помочь своей национальной сборной в матчах Лиги наций, продолжая восстанавливаться после вирусного заболевания, он поприсутствовал на открытии заведения.
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Фото и видео с мероприятия возлюбленная Лунина поделилась в Instagram.
Ранее сообщалось, что Куртуа вернулся к индивидуальным тренировкам, а Лунин продолжает восстановление от заболевания.
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