Лунин стал гостем нового украинского ресторана в Мадриде

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин с женой Анастасией посетили новый ресторан украинской кухни в столице Испании.

Пока украинский вратарь не может помочь своей национальной сборной в матчах Лиги наций, продолжая восстанавливаться после вирусного заболевания, он поприсутствовал на открытии заведения.

Читай также: Лунин полакомился грузинским блюдом, пригласив попробовать его фудблогера, в видео которого он когда-то засветился

Фото и видео с мероприятия возлюбленная Лунина поделилась в Instagram.

Ранее сообщалось, что Куртуа вернулся к индивидуальным тренировкам, а Лунин продолжает восстановление от заболевания.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!