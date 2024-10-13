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Лунин стал гостем нового украинского ресторана в Мадриде

Голкипер Реала посетил открытие заведения.
Сегодня, 14:58
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин с женой Анастасией посетили новый ресторан украинской кухни в столице Испании.

Пока украинский вратарь не может помочь своей национальной сборной в матчах Лиги наций, продолжая восстанавливаться после вирусного заболевания, он поприсутствовал на открытии заведения.

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Фото и видео с мероприятия возлюбленная Лунина поделилась в Instagram.

Ранее сообщалось, что Куртуа вернулся к индивидуальным тренировкам, а Лунин продолжает восстановление от заболевания.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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