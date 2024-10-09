Куртуа вернулся к индивидуальным тренировкам, Лунин продолжает восстановление от заболевания

Пресс-служба мадридцев подтвердила, что украинец действительно простудился.

Пресс-служба мадридского Реала поделилась последними новостями о здоровье своих игроков.

Как сообщают соцсети "сливочных", Тибо Куртуа вернулся к индивидуальным тренировкам, а украинец Андрей Лунин восстанавливается от заболевания.

Также отмечается, что Килиан Мбаппе тренировался только в зале, а Винисиус Жуниор и Эдер Милитао еще не приступили к тренировкам по индивидуальной программе.

Напомним, ранее одно из испанских изданий сообщало, что Лунин не поехал в сборную, якобы, не из-за болезни, а из-за желания сконцентрироваться на клубе.

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