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Футбол

Испанские СМИ назвали неожиданную причину отсутствия Лунина в расположении сборной Украины

УАФ сообщает, что Лунин подхватил вирусную инфекцию. В Испании считают по другому.
Сегодня, 09:15
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Национальная сборная Украины понесла большие потери перед октябрьскими матчами Лиги наций. Не смог приехать в лагерь "сине-желтых" и вратарь мадридского Реала Андрей Лунин. Пресс-служба УАФ сообщила, что вратарь подхватил вирусную инфекцию.

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Однако, испанский портал Edatv.news утверждает, что Лунин может отсутствовать в расположении национальной команды по другим причинам. Издание считает, что Лунин решил сконцентрироваться на выступлениях за Реал. И хочет доказать Анчелотти, что "сливочные" для него на первом месте.

Стоит отметить, что из-за травмы Тибо Куртуа, Лунин сейчас является основным голкипером королевского клуба. Андрей защищал ворота Реала в матче против Лиля в Лиге чемпионов (0:1) и Вильярреала в Ла Лиге (2:0).

Напомним, в этом сезоне подопечные Карло Анчелотти занимают вторую строчку Ла Лиги, имея в своем активе 21 турнирный пункт после 9 сыгранных туров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Лунин ФК Реал

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