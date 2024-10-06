Ребров довызвал вратаря Шахтера и полузащитника Полесья вместо Лунина и Ярмоленко

Снова изменения в составе сборной Украины.

В составе сборной Украины на матче Лиги наций против Грузии и Чехии произошли очередные незапланированные изменения.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Сергей Ребров довызвал на октябрьский сбор Дмитрия Ризныка и Александра Назаренко.

Голкипер донецкого Шахтера и футболист Полесья заменят в заявке "желто-голубых" Андрея Лунина и Андрея Ярмоленко.

Лунин не сможет помочь сборной из-за вирусной инфекции, а Ярмоленко из-за повреждения.

Матчи против Грузии и Чехии состоятся 11 и 14 октября соответственно. Напомним, ранее сообщалось, что в сборную Украины довызвали полузащитников Динамо и Александрии.

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