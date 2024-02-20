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Лунин полакомился грузинским блюдом, пригласив попробовать его фудблогера, в видео которого он когда-то засветился

Голкипер Реала предложил известному шоумену продегустировать кухню Грузии в Мадриде.
Сегодня, 11:42
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин посетил ресторан грузинской кухни в Мадриде.

Вратарь "сливочных" на своей странице в Instagram опубликовал фото, показав, что в заведении он полакомился Хинкали.

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При этом Лунин обратился к известному шоумену Андрею Беднякову, который снимает свой фудблог, пригласив его на дегустацию блюда.

"Приезжай в Мадрид пробовать", - написал голкипер.

Стоит отметить, что в свое время Лунин уже засветился в одном из видео Беднякова под названием "Вкусный Мадрид", когда тот снимал фудблог в столице Испании.

Ранее сообщалось, что Лунин сделал своей возлюбленной дорогостоящий подарок.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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