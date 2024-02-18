Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1: обзор матча и результат игры 18.02.2024

В воскресенье, 18 февраля, на Эстадио де Вальекас программа 25-го тура испанской Ла Лиги продолжилась поединком между Райо Вальекано и Реалом.

Стоит сразу отметить, что этот матч стал первым для 36-летнего Иньиго Переса, который возглавил Райо всего несколько дней назад. И эту игру он запомнит на всю жизнь.

Хотя гости очень рано сумели выйти вперед. Убежав в контратаку, Федерико Вальверде отдал передачу в центр штрафной на Хоселу, который ударом в касание переправил мяч в сетку ворот.

Но еще в середине первого тайма подопечные Переса отыгрались. После того, как мяч попал в руку Эдуардо Камавинге, судья назначил пенальти - Андрей Лунин не смог отразить удар Рауля Де Томаса.

Источник: Getty Images

В целом игра получилась очень вязкой, тягучей, с небольшим количеством опасных моментов.

После равной первой половины "бланкос" завладели мячом, попытавшись вырвать победу. Однако ни у них, ни у Райо так и не получилось забить победный гол.

В итоге Реал вновь потерял очки, подарив Жироне возможность сократить отставание до трех очков. Для этого каталонцам нужно будет обыграть Атлетик. Райо Вальекано в свою очередь вернулся на четырнадцатое место, имея теперь 25 очков.

Читай также: Галлиани: В 2012 году Ибрагимович не хотел уходить из Милана - мы не разговаривали два года

Статистика матча Райо Вальекано - Реал Мадрид 25-го тура Ла Лиги

Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1

Голы: Де Томас, 27 - Хоселу, 3.

Ожидаемые голы (xG): 1,23 - 0,99

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 8 - 11

Удары в створ: 3 - 4

Фолы: 17 - 7

Райо Вальекано: Димитриевски - Балью, Эрнандес, Лежен, Эспино - Паласон (де Фрутос, 56), Лопес (Перес, 64), Валентин, А. Гарсия (Камельо, 82) - Де Томас (Фалькао, 81), Трехо (Креспу, 64).

Реал Мадрид: Лунин - Васкес (Карвахаль, 75), Начо, Чуамени, Ф. Гарсия - Вальверде, Модрич (Гюлер, 87), Камавинга (Кроос, 70), Диас (Родриго, 70) - Хоселу, Винисиус.

Предупреждения: Паласон, Балью, Де Томас, А. Гарсия - Камавинга, Карвахаль.

Удаление: Карвахаль, 90+5 (Реал, вторая желтая карточка).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!