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Галлиани: В 2012 году Ибрагимович не хотел уходить из Милана - мы не разговаривали два года

Бывший генеральный директор "россонери" рассказал о том, как состоялся трансфер Златана в ПСЖ и что после этого произошло.
Сегодня, 16:38
Златан Ибрагимович и Адриано Галлиани / Getty Images
Златан Ибрагимович и Адриано Галлиани / Getty Images

Летом 2012 года Милан осуществил две продажи, с которых, по сути, началось падение клуба.

Тогда ПСЖ приобрел капитана "россонери" Тьяго Силву и лучшего нападающего команды Златана Ибрагимовича.

Перед матчем против "красно-черных" генеральный директор Монцы Адриано Галлиани, который 31 год проработал в Милане, рассказал о трансфере шведа во Францию.

"Златан - замечательный человек, он очень человечный: не было ни одного дня, когда он не навещал в больнице Мино Райолу", - цитирует итальянца Альфредо Педулла.

"Наша история началась в 2010 году, но она могла произойти еще раньше, в 2006 году. Ариедо Брайда (бывший спортивный директор Милана) готовил финальные детали, но затем случилось Кальчополи: Милан понизили в классе, но потом вернули, назначив 30-очковый штраф. По каким-то причинам Ибра покидал Ювентус и Интер обошел нас".

Источник: Getty Images

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"(Ибрагимович провел в Милане) два прекрасных года, мы выиграли Скудетто. В 2012 году Ибра хотел остаться и я сказал ему, что он останется. Райола, как обычно, все понял, но мы продали его только потому что обстоятельства не позволили поступить иначе. Ибра не разговаривал со мной два года - он думал, что я предал его".

"Потом мы исправили то, что мне нужно было сделать в первую очередь: Ибра лоялен, открыт, даже когда злится. А его любовь к Милану была слишком велика. Сегодня вечером мы вместе поужинаем на стадионе: я, он и Скарони (президент Милана)".

Поединок между Монцей и Миланом состоится в воскресенье, 18 февраля. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ПСЖ Златан Ибрагимович Адриано Галлиани

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