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В Милане определились с суммой, за которую готов продать Леау

Португалец может покинуть клуб за большую сумму.
Сегодня, 20:20
Рафаэль Леау / Getty Images
Рафаэль Леау / Getty Images

Милан готов продать вингера Рафаэла Леау, если предложенная сумма будет высокой.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, "россонери" хотели бы оставить вингера, но рассмотрят вариант его ухода при определенных условиях.

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Отступные в контракте португальца составляют 175 млн евро, однако Милан рассмотрит предложение о продаже за 100 млн евро или больше.

Среди претендентов на игрока называется ПСЖ, который, вероятно, будет искать замену для Килиана Мбаппе.

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