Милан предложил новый контракт своему голкиперу на улучшенных условиях
Меньян в ответ запросил больше денег.
Милан рассматривает вопрос о подписании нового контракта с Майком Меньяном с увеличением его зарплаты до 5 млн евро в год плюс бонусы.
Вратарь, считаемый одной из ключевых фигур команды, пока рассчитывает на 8 млн евро за сезон. Об этом сообщает Calciomercato.
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Милан также оценивает Меньяна примерно в 100 млн евро, и на него также претендуют Челси и Бавария.
Отметим, переговоры по контракту с футболистом продолжаются. "Россонери" будут бороться до последнего за одного из ключевых игроков.
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