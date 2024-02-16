Милан предложил новый контракт своему голкиперу на улучшенных условиях

Меньян в ответ запросил больше денег.

Милан рассматривает вопрос о подписании нового контракта с Майком Меньяном с увеличением его зарплаты до 5 млн евро в год плюс бонусы.

Вратарь, считаемый одной из ключевых фигур команды, пока рассчитывает на 8 млн евро за сезон. Об этом сообщает Calciomercato.

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Милан также оценивает Меньяна примерно в 100 млн евро, и на него также претендуют Челси и Бавария.

Отметим, переговоры по контракту с футболистом продолжаются. "Россонери" будут бороться до последнего за одного из ключевых игроков.

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