Милан планирует подписать воспитанника Интера
"Россонери" нужен новый голкипер.
Милан проявляет интерес к голкиперу Монцы Микеле Ди Грегорио. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
26-летний итальянец, выросший в академии Интера, провел в клубе 14 лет, но так и не дебютировал за основную команду.
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Отметим, интерес к игроку также проявляет Ньюкасл, но футболист хотел бы остаться выступать на родине.
В текущем сезоне Ди Грегорио сыграл 21 матч, при этом 9 из них завершились на "ноль".
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