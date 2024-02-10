Милан планирует подписать воспитанника Интера

Милан проявляет интерес к голкиперу Монцы Микеле Ди Грегорио. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

26-летний итальянец, выросший в академии Интера, провел в клубе 14 лет, но так и не дебютировал за основную команду.

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Отметим, интерес к игроку также проявляет Ньюкасл, но футболист хотел бы остаться выступать на родине.

В текущем сезоне Ди Грегорио сыграл 21 матч, при этом 9 из них завершились на "ноль".

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