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Черно-белый контраст: Милан представил четвертый комплект формы в двух вариантах

"Россонери" решили выпустить дополнительную экипировку.
Сегодня, 12:55
Милан презентовал новую форму / acmilan.com
Милан презентовал новую форму / acmilan.com

Милан представил резервный четвертый вариант формы, в которой команда будет выступать в текущем сезоне.

Новая экипировка "россонери" от технического партнера компании Puma выполнена в двух противоположных цветовых версиях - черной и белой.

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Как сообщает официальный сайт клуба, на комплектах формы изображены элементы архитектуры города Милан. Также в экипировку заложена концепция контраста между разным временем суток в городе - сумерками и рассветом.

Источник: acmilan.com

Источник: acmilan.com

Источник: acmilan.com

Источник: acmilan.com

Источник: acmilan.com

Отмечается, что впервые футболисты Милана сыграют в черном варианте новой формы в домашнем матче 24-го тура Серии А с Наполи 11 февраля, а в следующем поединке чемпионата на выезде с Монцой 18 февраля игроки должны появиться на поле в белой версии.

Напомним, что на данный момент Милан занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав в 23 сыгранных матчах 49 очков.

Ранее сообщалось, что Милан хотел нанять легенду тенниса в качестве мотиватора и психолога.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан чемпионат Италии Серия А

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