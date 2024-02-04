Неожиданный трансфер: Милан хотел нанять легенду тенниса в качестве мотиватора и психолога

Несколько месяцев назад "россонери" вели переговоры, которые могли привести к особенному сотрудничеству.

Зимнее трансферное окно закрылось всего несколько дней назад, но Милан собирался совершить один из самых необычных трансферов еще три месяца назад.

Как сообщает SempreMilan со ссылкой на La Repubblica, группа владельцев клуба RedBird Capital задумывалась о том, чтобы нанять Новака Джоковича, одного из лучших теннисистов всех времен, в качестве личного консультанта Джерри Кардинале.

По информации источника, в нем видели потенциального психологического тренера, мотиватора для команды, которая в тот момент переживала трудные времена. Но сейчас – в том числе благодаря победе над Фрозиноне – кажется, что она преодолела их.

Ни для кого не секрет, что сербский теннисист - давний и большой поклонник Милана, а также хороший друг Кардинале. Его считали идеальным потенциальным партнером, хотя и на эпизодической, а не на постоянной основе.

Источник: Getty Images

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Кардинале неоднократно давал понять, что видит будущее за сочетанием футбола и развлечений. Златан Ибрагимович, которого вернули в клуб в качестве личного консультанта, оставил дверь открытой для этого сотрудничества с Джоковичем.

После победы над Фрозиноне Милан продолжает занимать третье место чемпионата Италии, имея 49 очков после 23-х сыгранных туров.

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