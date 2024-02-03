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Фрозиноне - Милан 2:3: обзор матча и результат игры 03.02.2024

"Россонери" вырвали у соперника три очка благодаря прекрасной игре француза и сербскому "джокеру" Стефано Пиоли.
Сегодня, 21:14
Лука Йович / Getty Images
Лука Йович / Getty Images

В субботу, 3 февраля, на Стадио Бенито Стирпе в рамках 23-го тура итальянской Серии А прошел матч, в котором Милан приехал в гости к Фрозиноне.

На 17-й минуте поединка "россонери" вышли вперед благодаря голу Оливье Жиру - француз забил свой 11-й мяч в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.

Однако спустя всего семь минут Рафаэль Леау, который отметился ассистом на Жиру, привез в свои ворота пенальти, сыграв рукой. Матиас Суле подошел к "точке" и реализовал 11-метровый.

Команды демонстрировали примерно равную игру, что не устраивало Стефано Пиоли. Поэтому после перерыва Милан начал играть чуть активнее. На это особенно повлиял второй гол Фрозиноне - Лука Маццителли с острого угла пробил Майка Меньяна.

Однако, как и в первом тайме, отстающая команда достаточно быстро отыгралась. И снова отметился Жиру, только в этот раз ассистом: 37-летний форвард выиграл верховую борьбу и головой скинул мяч на дальнюю штангу, где Маттео Габбия в касание замкнул передачу одноклубника.

Источник: Getty Images

Исход встречи решил "джокер" Пиоли в лице Луки Йовича. Сербу хватило всего одной минуты на поле, чтобы вырвать для своей команды победу.

Милан продолжает гонку за соседом по городу, который опережает его на 5 очков (при этом у Интера два матча в запасе). Фрозиноне остался четырнадцатым, имея в активе 23 балла.

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Статистика матча Фрозиноне - Милан 23-го тура Серии А

Фрозиноне - Милан 2:3
Голы: Суле, 24 (пен.), Маццителли, 65 - Жиру, 17, Габбия, 72, Йович, 81.

Ожидаемые голы (xG): 0,93 - 1,66
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 7 - 13
Удары в створ: 4 - 5
Фолы: 10 - 13

Фрозиноне: Турати - Джелли, Романьоли, Околи, Брешианини (Рейньер, 85) - Маццителли (Ибрагимович, 85), Барренчеа, Харруи (Лирола, 77) - Сек (Валери, 77), Жоржи (Шеддира, 77), Суле.

Милан: Меньян - Калабрия (Флоренци, 86), Кьер, Габбия, Эрнандес - Адли, Рейндерс (Беннасер, 62), Пулишич (Йович, 80), Лофтус-Чик (Окафор, 62), Леау - Жиру (Муса, 86).

Предупреждения: Харруи - Лофтус-Чик, Рейндерс.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан фрозиноне Серия А

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