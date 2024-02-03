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Драмштадт - Байер 0:2: обзор матча и результат игры 03.02.2024

Команда Хаби Алонсо не позволила Баварии догнать или даже обогнать себя.
Сегодня, 18:36
Байер Леверкузен / Getty Images
Байер Леверкузен / Getty Images

В субботу, 3 февраля, на Мерк-Штадион ам Белленфальтор прошел матч 20-го тура немецкой Бундеслиги между Дармштадтом и Байером.

Лучшая команда чемпионата сразу же захватила инициативу, которую не отдавала до самого конца поединка.

Усилия подопечных Хаби Алонсо были вознаграждены в середине первого тайма, когда Нейтан Телла воспользовался передачей Алекса Гримальдо.

Правый латераль "фармацевтов" стал героем всей встречи, ведь именно 24-летний нигериец на старте второй половины оформил дубль, установив тем самым окончательный счет поединка.

Байер продолжает лидировать в чемпионате Германии, несмотря на победу Баварии в параллельной встрече - левекузенцы опережают "ротен" на два очка. Дармштадт остается худшей командой, имея всего 11 очков (столько же и у Майнца, который идет 17-м).

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Статистика матча Дармштадт - Байер 20-го тура Бундеслиги

Дармштадт - Байер 0:2
Голы: Телла, 33, 52.

Ожидаемые голы (xG): 0,33 - 1,88
Владение мячом: 36% - 64%
Удары: 7 - 18
Удары в створ: 5 - 6
Фолы: 14 - 8

Дармштадт: Шуен - Бадер, Циммерманн, Маглица (Кларер, 81), Карич - Фабиан (Мелем, 67), Франьич (Мюллер, 81), Хольтманн (Польтер, 65), Скарке, Вильгельмссон (Торсьелло, 67) - Пфайффер.

Байер: Градецки - Станишич, Та, Инкапье - Телла, Андрих, Джака (Тапсоба, 88), Гримальдо - Гложек (Мбамба, 90+3), Иглесиас, Вирц (Хофманн, 77).

Предупреждения: Циммерманн, Франьич - Андрих, Гложек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига дармштадт Байер Леверкузен

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