Эмполи - Дженоа 0:0: обзор матча и результат игры 03.02.2024

Коваленко и Малиновский на поле не успели пересечься, прямо как мяч и сетка ворот какой-либо из команд.

В субботу, 3 февраля, на Стадио Карло Кастеллани в рамках 23-го тура Серии А сошлись Эмполи и Дженоа.

Обе команды интересны украинским поклонникам футбола, так как за них выступают Виктор Коваленко и Руслан Малиновский. И в то время, как первый начал поединок со скамейки запасных, второй уже традиционно вышел в стартовом составе своего коллектива.

Но, к сожалению, в первом тайме Руслан был не очень заметным, в результате чего Альберто Джилардино заменил его уже в перерыве.

Стоит отметить, что в первые 45 минут не очень заметными были практически все игроки гостей, чего не скажешь об их соперниках. Однако все их старания так ни к чему и не привели.

После перерыва игра выровнялась и команды даже начали создавать моменты и тревожить вратарей друг друга. Но, как и в случае с таймом №1, до гола дело так и не дошло.

На 71-й минуте на поле появился Коваленко, пропустивший предыдущие четыре игры из-за травмы, однако ничем значительным он не сумел отметиться.

А уже в добавленное время за вторую желтую карточку был удален Кони Де Винтер, который теперь не сможет помочь "грифонам" в матче против Аталанты 11 февраля.

В итоге судья зафиксировал нулевую ничью, которой вряд ли обрадовалась какая-либо из сторон. Эмполи продолжает идти предпоследним (18 очков), а Дженоа - одиннадцатым (29 очков).

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Статистика матча Эмполи - Дженоа 23-го тура Серии А

Эмполи - Дженоа 0:0

Ожидаемые голы (xG): 0,47 - 0,56

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 15 - 10

Удары в створ: 4 - 2

Фолы: 11 - 12

Эмполи: Каприле - Исмаили, Валукевич, Луперто - Берешински (Какаче, 54), Грасси (Коваленко, 71), Малех, Гьяси - Журковски (Дестро, 71), Черри (Канчельерри, 54), Камбьяги (Фаццини, 85).

Дженоа: Мартинес - Де Винтер, Бани, Васкес - Сабелли (Мартин, 77), Френдруп, Бадель, Малиновский (Экубан, 46), Спенс - Ретеги (Витинья, 77), Гудмундссон.

Предупреждения: Валукевич, Камбьяги - Де Винтер, Сабелли.

Удаление: Де Винтер, 90+2 (Дженоа, вторая желтая карточка).

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