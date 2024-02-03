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Валенсия - Альмерия: обзор и результат матча чемпионата Испании

"Летучие мыши" одержали победу в матче, который неожиданно получился равным.
Сегодня, 17:07
Роман Яремчук в борьбе за мяч / Getty Images
Роман Яремчук в борьбе за мяч / Getty Images

В рамках 23 тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле встретилась с Альмерией.

Коллектив Рубена Барахи уверенно начал поединок. Уже на 14-й минуте поединка главный бомбардир команды в лице Уго Дуро открыл счет в матче.

Через 10 минут к Дуро присоединился его партнер по нападению и наш соотечественник Роман Яремчук, для которого этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Свои шансы отличиться были и у гостей, собственно, они это и сделали на 30-й минуте, но главный арбитр игры Алехандро Мунис Руиз отменил взятие ворот в исполнении Эдгара Гонсалеса после консультации с VAR.

Своего Альмерия достигла уже после перерыва. На старте второй 45-минутки Сантьяго Аррибас отквитал один гол.

Чуть позже Валенсия вновь могла доводить свое преимущество до двух забитых мячей, но хавбек команды Пепелу промахнулся с 11-метрового, который был назначен на 62-й минуте матча.

После незабитого пенальти в исполнении хозяев обе команды не смогли создать голевых моментов и в матче бы уже не было интересных событий, если бы Лео Баптистан в жортском отборе не нанес травму Дженку Озкачару и не оставил свою команду в меньшинстве в компенсированное время, получив прямую красную.

Статистика матча чемпионата Испании Валенсия - Альмерия

Валенсия - Алмьерия 2:1

Голы: Дуро, 14, Яремчук, 24 - Аррибас, 50

xG: 1.32 - 1.30
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 7 - 15
Удары в створ ворот: 2 - 5

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: валенсия Ла Лига альмерия

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