Валенсия - Альмерия: обзор и результат матча чемпионата Испании
В рамках 23 тура чемпионата Испании Валенсия на своем поле встретилась с Альмерией.
Коллектив Рубена Барахи уверенно начал поединок. Уже на 14-й минуте поединка главный бомбардир команды в лице Уго Дуро открыл счет в матче.
Через 10 минут к Дуро присоединился его партнер по нападению и наш соотечественник Роман Яремчук, для которого этот гол стал вторым в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.
Свои шансы отличиться были и у гостей, собственно, они это и сделали на 30-й минуте, но главный арбитр игры Алехандро Мунис Руиз отменил взятие ворот в исполнении Эдгара Гонсалеса после консультации с VAR.
Своего Альмерия достигла уже после перерыва. На старте второй 45-минутки Сантьяго Аррибас отквитал один гол.
Чуть позже Валенсия вновь могла доводить свое преимущество до двух забитых мячей, но хавбек команды Пепелу промахнулся с 11-метрового, который был назначен на 62-й минуте матча.
После незабитого пенальти в исполнении хозяев обе команды не смогли создать голевых моментов и в матче бы уже не было интересных событий, если бы Лео Баптистан в жортском отборе не нанес травму Дженку Озкачару и не оставил свою команду в меньшинстве в компенсированное время, получив прямую красную.
Статистика матча чемпионата Испании Валенсия - Альмерия
Валенсия - Алмьерия 2:1
Голы: Дуро, 14, Яремчук, 24 - Аррибас, 50
xG: 1.32 - 1.30
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 7 - 15
Удары в створ ворот: 2 - 5
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