Бавария - Боруссия Менхенгладбах: обзор и результат матча чемпионата Германии

В рамках 20-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле встретилась с Боруссией Менхенгладбах.

Гости, которые традиционно являются довольно тяжелым соперником для немецкого гранда, и в этом матче навязали им борьбу, открыв счет благодаря голу Нико Эльведи.

Однако, еще до перерыва коллектив Томаса Тухеля смог восстановить паритет. Забитым мячом отметился их воспитанник Александар Павлович, забивающий во втором матче подряд.

Во втором тайме Бавария продолжала давление на своего соперника и это принесло свои плоды. В середине второй 45-минутки отличился Харри Кейн, а в конце поединка "точку поставил" Маттейс де Лигт.

Отметим, что благодаря победе "красные" продолжают отставать всего на 2 пункта от Байера, а уже на следующей неделе между командами состоится очный поединок.

Статистика матча чемпионата Германии Бавария - Боруссия Менхенгладбах

Бавария - Боруссия Менхенгладбах 3:1

Голы: Павлович, 45, Кейн, 71, де Лигт, 86 - Эльведи, 35

xG: 2.07 - 0.72

Удары: 21 - 11

Удары в створ ворот: 6 - 4

Владение мячом: 55% - 45%

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