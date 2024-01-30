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Бывший тренер Ювентуса и Интера возглавит летом Милан

Конте станет у руля "россонери".
Сегодня, 19:20
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Антонио Конте летом станет новым главным тренером Милана. Об этом сообщает Telebombardia.

Контракт с итальянским специалистом уже согласован, и он приступит к работе после окончания текущего сезона.

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Последним клубом Конте был Тоттенхэм, который он покинул в марте 2023 года.

Также Антонио уже имел опыт работы в итальянском чемпионате, возглавляя Интер, Ювентус, Аталанту и Сиену.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Антонио Конте

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