Милан рассматривает вариант с подписанием бывшего защитника Ювентуса

Центрбек Аль-Ахли Мерих Демирал может вернуться в ближайшее время в чемпионат Италии. Об этом сообщает Sky Sport.

В подписании 25-летнего игрока сборной Турции заинтересован Милан. "Россонери" хотят арендовать Демирала до конца сезона.

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При этом, саудовский клуб еще не дал согласия на трансфер. Сделка также усложняется высокими запросами защитника по зарплате и травмой мениска.

В текущем сезоне на счету Демирала один гол и один ассист в семи матчах чемпионата Саудовской Аравии.

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