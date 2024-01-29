Милан рассматривает вариант с подписанием бывшего защитника Ювентуса
"Россонери" хотят усилить оборону.
Центрбек Аль-Ахли Мерих Демирал может вернуться в ближайшее время в чемпионат Италии. Об этом сообщает Sky Sport.
В подписании 25-летнего игрока сборной Турции заинтересован Милан. "Россонери" хотят арендовать Демирала до конца сезона.
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При этом, саудовский клуб еще не дал согласия на трансфер. Сделка также усложняется высокими запросами защитника по зарплате и травмой мениска.
В текущем сезоне на счету Демирала один гол и один ассист в семи матчах чемпионата Саудовской Аравии.
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