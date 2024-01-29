iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан рассматривает вариант с подписанием бывшего защитника Ювентуса

"Россонери" хотят усилить оборону.
Сегодня, 11:19
Мерих Демирал / Getty Images
Мерих Демирал / Getty Images

Центрбек Аль-Ахли Мерих Демирал может вернуться в ближайшее время в чемпионат Италии. Об этом сообщает Sky Sport.

В подписании 25-летнего игрока сборной Турции заинтересован Милан. "Россонери" хотят арендовать Демирала до конца сезона.

Читай также: Милан установил собственное антидостижение

При этом, саудовский клуб еще не дал согласия на трансфер. Сделка также усложняется высокими запросами защитника по зарплате и травмой мениска.

В текущем сезоне на счету Демирала один гол и один ассист в семи матчах чемпионата Саудовской Аравии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан мерих демирал

Статьи по теме

Лидер Милана может оказаться в ПСЖ Лидер Милана может оказаться в ПСЖ
Челси и ряд европейских топ-клубов заинтересованы в услугах форварда Лилля Челси и ряд европейских топ-клубов заинтересованы в услугах форварда Лилля
Милан установил собственное антидостижение Милан установил собственное антидостижение
Милан и Болонья не выявили сильнейшего в матче с тремя пенальти Милан и Болонья не выявили сильнейшего в матче с тремя пенальти
Помочь журналистам

Видео

Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси
Играл вместе с Месси, а сейчас попал в психбольницу: драма Эсекьеля Лавесси

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция одиночного микста на чемпионате Европы
просмотров

Последние новости

Европа13:25
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
НБА13:19
Бывший игрок Денвера и Вашингтона подписал контракт с российским клубом
Украина13:16
Кубок Украины: стали известны пары полуфинала
Европа13:00
Вест Хэм согласовал условия личного контракта с Жотой
Европа12:55
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа12:44
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Теннис12:35
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
Украина12:31
Кубок Украины-2023/24: онлайн-трансляция жеребьевки 1/2 финала
Теннис12:28
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
Европа12:20
Легенда Реала может возглавить Манчестер Сити в случае ухода Гвардиолы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK