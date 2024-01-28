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Милан установил собственное антидостижение

"Россонери" впервые не смогли реализовать два пенальти.
Сегодня, 12:12
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images

Итальянский Милан установил необычное клубное антидостижение.

Как сообщает twitter-аккаунт OptaPaolo, "россонери" впервые с 2004 года, когда начала собираться подобная статистика, не смогли реализовать два пенальти в одном матче.

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Коллектив Стефано Пиоли не забил 11-метровые в поединке против Болоньи. Сперва не сумел реализовать пенальти на 42-й минуте Оливье Жиру, а затем на 75-й минуте не конвертировал свой шанс в забитый гол Тео Эрнандес.

При этом стоит отметить, что Милан не первый клуб в Серии А, который совершил подобное. В 2016 году два 11-метровых в одной игре не реализовал Капри, в составе того клуба это сделал один и тот же игрок, а именно Джерри Мбакогу.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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