Милан - Болонья: результат матча 27.01.2024

В субботу, 27 января, Милан принимал на Сан-Сиро Болонью.

В первые полчаса команды больше отличались борьбой, чем опасными действиями, но неожиданно гости вышли вперед. Зиркзи показал, почему интересен топовым клубам, открыв счет в матче. Кьер должен был сразу отвечать на этот гол, но мяч пролетел чуть выше ворот.

Вскоре Милан заслужил право на пенальти, за ссоры с арбитром прямую красную получил тренер гостей Тиагу Мотта, а Оливье Жиру не сумел переиграть Скорупски. Однако вскоре Милан все же сравнял счет благодаря действиям Калабрии и Лофтус-Чика.

Во втором тайме Болонья уступила преимущество Милану, и лишь Зиркзи постоянно угрожал воротам "россонери". На 73-й минутее Милан получил право на второй пенальти, и теперь уже Тео Эрнандес не смог забить, попав в штангу. И снова на сцену вышел Лофтус-Чик, который вывел свою команду вперед.

Казалось бы, вот она, победа, но в самом конце матча пенальти получили уж футболисты Болоньи. Рикардо Орсолини проденстрировал "россонери", как нужно бить одиннадцатиметровые и спас матч для Болоньи.

Статистика матча Милан - Болонья 22-го тура Серии А

Милан - Болонья 2:2

Голы: Лофтус-Чик, 45, 83 - Зиркзи, 29, Орсолини (пенальти), 90+2

Ожидаемые голы (xG): 2,06 - 1,08

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 14 - 16

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 16 - 11

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