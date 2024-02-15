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Лунин сделал своей возлюбленной дорогостоящий подарок

Украинец мило поздравил супругу.
Сегодня, 14:35
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica

В среду, 14 февраля, отмечался День святого Валентина - день влюбленных.

Украинский голкипер Реала Андрей Лунин сдела красивый подарок своей возлюбленной Анастасии.

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Лунин приобрел жене электрокар Fiat 500е 2024 года выпуска. Цена на авто в Испании ориентировочно составляет 30 тысяч евро.

Также футболист подарил жене букет роз.

Отметим, что Лунин с женой приняли участие в благотворительной акции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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