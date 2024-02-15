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Поддержали детей: Лунин с женой приняли участие в благотворительной акции

Украинская пара напомнила всему мира об одной из самой тяжелой болезни.
Сегодня, 12:04
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica
Андрей Лунин с женой / instagram.com/a.nastasica

В четверг, 15 февраля, во всем мире отмечается День ребенка, что болен раком. Этот день нужен для того, чтобы проинформировать общество об страшной болезни - детской онкологии. 

Андрей вместе со своей возлюбленной Анастасией приняли участие в акции, которая была организована специальным фондом.

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Символом дня является золотая лента, которую также надела пара.

Напомним, что Лунин установил два личных рекорда в матче против РБ Лейпциг.

 

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