Поддержали детей: Лунин с женой приняли участие в благотворительной акции
Украинская пара напомнила всему мира об одной из самой тяжелой болезни.
В четверг, 15 февраля, во всем мире отмечается День ребенка, что болен раком. Этот день нужен для того, чтобы проинформировать общество об страшной болезни - детской онкологии.
Андрей вместе со своей возлюбленной Анастасией приняли участие в акции, которая была организована специальным фондом.
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Символом дня является золотая лента, которую также надела пара.
Напомним, что Лунин установил два личных рекорда в матче против РБ Лейпциг.
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