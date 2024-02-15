Поддержали детей: Лунин с женой приняли участие в благотворительной акции

Украинская пара напомнила всему мира об одной из самой тяжелой болезни.

В четверг, 15 февраля, во всем мире отмечается День ребенка, что болен раком. Этот день нужен для того, чтобы проинформировать общество об страшной болезни - детской онкологии.

Андрей вместе со своей возлюбленной Анастасией приняли участие в акции, которая была организована специальным фондом.

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Символом дня является золотая лента, которую также надела пара.

Напомним, что Лунин установил два личных рекорда в матче против РБ Лейпциг.

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