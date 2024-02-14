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Лунин установил два личных рекорда в матче против РБ Лейпциг

И повторил клубный рекорд Реала.
Сегодня, 00:20
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал благодаря перформансу Андрея Лунина победил РБ Лейпциг.

Уверенная игра украинца в воротах не только помогла команде добыть результат, но и ему установить два персональных достижения и вписать свое имя в историю "сливочных".

Андрей сделал 9 сейвов в этой игре, что является его личным рекордом и повторением клубного рекорда Реала в Лиге чемпионов с момента начала сбора подобной статистики. Также 9 сейвов сделал Тибо Куртуа в финале ЛЧ-2021/22 против Ливерпуля.

Также для Лунина этот матч стал восьмым "сухим" в текущей кампании. За весь испанский период карьеры украинца включая аренды в Вальядолид и Овьедо максимум за один сезон у Андрея было 7 "сухих" матчей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Андрей Лунин

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