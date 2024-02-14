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РБ Лейпциг - Реал Мадрид: обзор и результат матча Лиги чемпионов 13.02.2024

Украинец несколько раз отлично вступал в игру, спасая команду от пропущенного.
Сегодня, 00:00
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках первого матча 1/8 финала РБ Лейпциг встретился с мадридским Реалом.

Начало матча для "сливочных" могло превратиться в кошмар, ведь уже на 2-й минуте мяч побывал в их воротах, однако, из-за активного офсайда у игрока, который мешал вступить в игру украинцу Андрею Лунину мяч был отменен.

В целом, в первом тайме команды не порадовали большим количеством моментов. Кроме отмененного забитого гола запомнился разве момент Беньямина Шешко на 10-й минуте, с ударом которого справился уже упомянутый Лунин.

А вот уже после перерыва игра заметно оживилась, ведь на 48-й минуте Браим Диас после отличного сольного прохода отправил мяч в ворота Петера Гулачи, что заставило "быков" активизировать свои попытки атаковать в надежде отыграться.

В связи с этим у Лунина значительно увеличилось работы, но наш с вами соотечественник прекрасно с ней справлялся. Так, например, на 71-й минуте Дани Ольмо пробивал с дальней дистанции, но украинец отразил его удар и спокойно забрал мяч в руки затем.

Через десять минут Андрей сделал нечто похожее после удара Элифа Эльмаса, а в следующей атаке отразил удар Шешко в нижний угол ворот.

На 84-й Лунин вообще совершил нечто невероятное. Украинец справился с ударом Амаду Айдара, который с лета пробивал в "девятку".

Поэтому, во многом именно благодаря игре Лунина Реал одержал минимальную победу на выезде и имеет преимущество перед игрой, которая состоится через неделю.

Статистика матча Лиги чемпионов РБ Лейпциг - Реал

РБ Лейпциг - Реал 0:1

Гол: Браим Диас, 48

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