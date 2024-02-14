Забавно отпраздновали: Зинченко поделился милым видео в День Влюбленных
Украинец вместе с семьей активно провели свободное время.
Футболист Арсенала Александр Зинченко опубликовал новый пост в Instagram.
27-летний игрок провел время в кругу семьи в День Святого Валентина.
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Александр вместе с женой Владой и дочерью Евой поиграли футбольным мячом на поле.
"Счастливого Дня святого Валентина", – написал Зинченко.
Ранее сообщалось, что Зинченко с одноклубником из Арсенала организуют благотворительный матч по CS2.
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