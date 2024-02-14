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Забавно отпраздновали: Зинченко поделился милым видео в День Влюбленных

Украинец вместе с семьей активно провели свободное время.
Сегодня, 22:05
Александр Зинченко с семьей / instagram.com/zinchenko_96
Александр Зинченко с семьей / instagram.com/zinchenko_96

Футболист Арсенала Александр Зинченко опубликовал новый пост в Instagram.

27-летний игрок провел время в кругу семьи в День Святого Валентина.

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Александр вместе с женой Владой и дочерью Евой поиграли футбольным мячом на поле.

"Счастливого Дня святого Валентина", – написал Зинченко.

Ранее сообщалось, что Зинченко с одноклубником из Арсенала организуют благотворительный матч по CS2.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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