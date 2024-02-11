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"Ты не можешь играть с тремя ногами": Вальверде потроллил Беллингема за фото в соцсетях

Уругваец дал жару в комментариях.
Сегодня, 15:50
Беллингем и Вальверде / Getty Images
Беллингем и Вальверде / Getty Images

Хавбек Реала Джуд Беллингем опубликовал новое фото в соцсетях, где он празднует свой гол в ворота Жироны (4:0).

Самое забавное, что на данном фото видно, что у англичанина от эмоций началась эрекция, или же фотограф просто словил крайне удачный кадр.

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Это не осталось не замеченным для одноклубника Джуда Федерико Вальверде, который потроллил товарища комментарием: "Ты не можешь играть с тремя ногами".

Напомним, в матче против Жироны Беллингем отличился дублем, при этом игрок так же получил травму и покинул поле на 57-й минуте.

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