Беллингем пропустит около четырех матчей

Травма Джуда Беллингема оказалась не очень серьезный, сообщает официальный майт Реала.

Напомним, хавбек полуичл повреждение в матче против Жироны и покинул поле на 57-й минуте.

Обследование выявило у англичанина растяжение связок левого голеностопа сильной степени тяжести. Игрок пропустит не более трех-четырех недель.

Скорее всего, Джуд не сможет сыграть против Райо, Севильи и Валенсии, а также пропустит первый матч против РБ Лейпциг.

Зато к ответному матчу 6 марта полузащитник должен быть готов.

Ранее также Почеттино переложил вину за результаты Челси на огромное количество травм.

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