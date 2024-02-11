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Почеттино - о травмах: Играть без лучших сложно, а люди видят только результат

Наставник Челси устал объяснять это фанатам.
Сегодня, 13:55
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с травмами в клубе.

По словам аргентинца, Челси приходится постоянно играть без своих лучших игроков, что, очевидно, сказывается на результатах.

Однако люди видят только конечный счет и потому критикуют клуб. А он уже устал постоянно объяснять людям, что стало причиной таких результатов.

"Восприятие – это одно, но играть без лучших игроков сложно. Судят по результату, но таковы обстоятельства. Мы каждый раз играем в разных обстоятельствах. Видя только результат, люди тебя критикуют, потому что ты проиграл. Но они никогда не анализируют причины.

Раньше я старался хорошо доносить информацию до медиа, чтобы все рассматривалось в контексте, предлагать аргументы относительно происходящих событий. Но теперь, спустя семь месяцев, я не то чтобы говорю: "Сдаюсь". Если люди хотят понять, окей. Если нет, то я буду концентрироваться, двигаться дальше и пытаться побеждать.

Прошло семь месяцев, а я должен объясняться, объясняться и объясняться. Если люди не хотят слушать, то все. Я не собираюсь тратить столько энергии, чтобы продолжать эти объяснения. Если вы хотите понять, отлично. Если хотите помочь Челси, отлично", – приводит слова Почеттино Goal.

Отметим, что в клубе травмированы Фофана, Кукурелья, Джеймс, Лавиа, Санчес и Угочукву. Также значительную часть сезона пропустили многие ключевые игроки, например, Нкунку или Чилуэлл.

Ранее также наставник Байера заявил, что еще слишком рано говорить о чемпионстве.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Маурисио Почеттино

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