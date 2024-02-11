Алонсо: О шансах на титул поговорим в мае

Однако специалист и его команда верят в успех.

Главный тренер Байера Хаби Алонсо просит не торопить события.

После разгромной победы над Баварией леверекузенский клуб стал считаться главным фаворитом на салатницу.

Однако наставника Байера считает, что говорить об этом еще слишком рано, ведь впереди немало матчей. Но он и его игроки верят в то, что это возможно.

"Мы хотели показать себя конкурентоспособными. Мы проделали отличную работу, дисциплина и сплоченность команды были великолепными. Выступление в целом было великолепным, парни показали себя очень вовлеченными. Все футболисты показали топ-игру.

У нас было достаточно моментов, а у Баварии шансов почти не было. У меня отличная команда, отличные игроки. Один я не справлюсь. У нас прекрасная энергия, и это главное. Никакого секрета нет, просто игроки верят, и этого мы и хотим.

О шансах на титул поговорим в мае. Мы должны быть реалистами и твердо стоять на ногах", – цитирует испанца Bayern & Germany.

Ранее также поединок против Байера прокомментировал Томас Мюллер.

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