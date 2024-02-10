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Мюллер - о поражении от Байера: "Чего не хватает нам, игрокам, - яиц в этой игре"

Игроки сами виноваты в результате матча.
Вчера, 22:50
Томас Мюллер / Getty Images
Томас Мюллер / Getty Images

Томас Мюллер прокомментировал поражение от Байера.

Напомним, накануне леверкузенский клуб разгромил Баварию, не оставив ей и шанса на победу.

Хавбек решил процитировать легенду клуба, заявив, что игрокам не хватало энергии и свободы. Они во всем уступили сопернику.

"Если честно, я разозлен. Процитирую Оливера Кана: "Чего не хватает нам, игрокам, – яиц в этой игре".

На тренировках мы показываем себя значительно лучше. Чувствовать давление – это нормально, но должна быть энергия и свобода. В нашей игре этого нет. Иногда мы должны говорить о нас, игроках. Дело не только в тренере.

У нас достаточно футболистов своих сборных, играющих на высоком уровне. Мы должны улучшить нашу игру", – приводит слова Мюллера Bayern & Germany.

Ранее также сообщалось, что защитник Байера почти достиг рекорда по результативности.

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