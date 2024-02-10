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Байер сделал серьезную заявку на чемпионство, обыграв Баварию

Леверкузенский клуб не оставил ни единого шанса сопернику.
Сегодня, 21:36
Байер - Бавария / Getty Images
Байер - Бавария / Getty Images

В субботу, 10 февраля, состоялся центральный матч 21-го тура Бундеслиги между Байером и Баварией.

С первых минут команды не спешили атаковать, аккуратно прощупывая друг друга. Первый зод остался за Баварией, но пушечный удар Горетцки прошел выше ворот. В ответ Йосип Станишич открыл счет ударом под перкладину.

Источник: Getty Images

Если бы не Нойер, Байер завершил бы игру еще в первом тайме, но уверенная игра немца подарила мюнхенцам надежды на второй тайм. Однако им было не суждено сбыться. Уже через пять минут после свистка Гримальдо остался один в штрафной и вогнал мяч точно в девятку.

Источник: Getty Images

Байер уверенно контролировал игру, пресекая все попытки соперника обострить, и довел мяч до победы. На последних минутах Фримпонг поставил точку в матче, забив в пустые ворота, Нойер не успел вернуться после углового. Теперь парни Алонсо бесспорные фавориты на чемпионский титул, хотя гонка еще не завершена.

Статистика матча Байер - Бавария 21-го тура Бундеслиги

Байер - Бавария 3:0
Голы: Станишич, 18, Гримальдо, 50, Фримпонг, 90+3

Ожидаемые голы (xG): 1,76 - 0,27
Владение мячом: 38% - 62%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 9 - 1
Фолы: 13 - 13

Байер: Градецки - Та, Тапсоба, Инкапье - Станишич, Гримальдо (Пуэрта, 90), Джака, Андрих, Виртц (Гложек, 90), Телла (Фримпонг, 65) - Адли (Хофманн, 82).

Бавария: Нойер - Дайер, Упамекано (Киммих, 60), Ким Мин Чжэ - Мазрауи, Буй (Геррейру, 81), Павлович (Мюллер, 60), Горетцка (Тель, 71), Сане, Мусиала (Шупо-Мотинг, 81) - Кейн.

Предупреждения: Тапсоба, 64, Адли, 77, Градецки, 83 - Буй, 36, Горетцка, 62

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