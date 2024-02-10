Защитник Байера почти повторил результативный рекорд клуба

Защитник Байера Алекс Гримальдо был близок к повторению клубного рекорда.

У испанца 17 результативных действий в 21-м матче за леверкузенский клуб, что само по себе уже впечатляющее достижение.

Однако Алексу не хватило двух пунктов, чтобы хотя бы повторить клубный рекорд, установленный Патриком Хельмесом.

Немецкий нападающий отметился 19-ю результативными действиями в 21 матче за клуб в сезоне 2004/05.

Напомним, что Гримальдот помог своему клубу разгромить Баварию.

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