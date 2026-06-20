iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стали известны детали трансферной сделки Гримальдо

Испанская команда подписывает защитника Байера.
Сегодня, 12:51       Автор: Валентина Чорноштан
Алекс Гримальдо / Getty Images
Алекс Гримальдо / Getty Images

Накануне стало известно, что мадридский Атлетико работает над трансфером Алекса Гримальдо.

Отмечается, что матрасники устно согласовали контракт с 30‑летним защитником.

Тем временем инсайдер Николо Скира раскрыл детали сделки, он заявил, что мадридский клуб заплатит за испанского защитника 12 миллионов евро.

И что стороны уже согласовали контракт до 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

К слову,Рома работает над трансфером  экс‑защитника Шахтёра.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико мадрид Байер Леверкузен Алекс Гримальдо

Статьи по теме

Атлетико подпишет защитника сборной Испании Атлетико подпишет защитника сборной Испании
Моуринью настаивает на подписании звезды Ман Сити Моуринью настаивает на подписании звезды Ман Сити
Лапорта взял переговоры по Альваресу в свои руки Лапорта взял переговоры по Альваресу в свои руки
Ювентус достиг договоренности с форвардом Атлетико Ювентус достиг договоренности с форвардом Атлетико

Видео

Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип
Клуб УПЛ официально сменил название и показал новый логотип

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Германии и Нидерланд
просмотров
Свитолина поборется за выход в полуфинал турнира WTA 500 в Берлине
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров
Калинина не сумела пробиться на турнир в Берлине
просмотров

Последние новости

НБА14:18
Селтикс переключились на форварда Нового Орлеана, вместо Янниса
Формула 113:49
Раскрылись детали пакета обновлений Астон Мартин
ЧМ-202613:20
Вингер Бразилии рискует пропустить оставшиеся матчи сборной
Европа12:51
Стали известны детали трансферной сделки Гримальдо
Бокс12:25
Уоррен назвал сроки реванша Дюбуа – Уордли
НБА11:48
Портленд серьёзно заинтересовался звездой Бостона
Европа11:16
Рома работает над трансфером экс-защитника Шахтера
Формула 110:49
Феррари планирует очередное обновление в Австрии
Европа10:27
ПСЖ и Ливерпуль охотятся на вингера Лейпцига
ЧМ-202610:02
Турция установила исторический антирекорд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK