Стали известны детали трансферной сделки Гримальдо

Накануне стало известно, что мадридский Атлетико работает над трансфером Алекса Гримальдо.

Отмечается, что матрасники устно согласовали контракт с 30‑летним защитником.

Тем временем инсайдер Николо Скира раскрыл детали сделки, он заявил, что мадридский клуб заплатит за испанского защитника 12 миллионов евро.

И что стороны уже согласовали контракт до 2029 года с опцией продления ещё на один сезон.

К слову,Рома работает над трансфером экс‑защитника Шахтёра.

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